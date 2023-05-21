Абреу: «То, как в ПСЖ относятся к Месси, как к преступнику - это немыслимо»

Бывший футболист уругвайской сборной Себастьян Абреу, который сменил за годы своей карьеры не менее трех десятков клубов, а также сыграл в полуфинале чемпионата мира в 2010 году, возмущен отношением парижского «ПСЖ» в отношении Лионеля Месси.

- Это абсурд, к нему относятся как к преступнику, просто немыслимо. Они сами хотят, чтобы контракт поскорее закончился, вместо того, чтобы извлекать пользу от того, что в команде играет лучший игрок в мире. Просто немыслимо, - цитирует слова Абреу уругвайский портал AM La990.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года, он перешел туда в качестве свободного агента.