«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу

19-летний португальский защитник Антониу Силва, который принадлежит лиссабонской «Бенфике», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба, рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, в подписании талантливого футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Силву в качестве замены испанцу Серхио Рамосу. Главными конкурентами «ПСЖ» в споре за Антониу считаются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Защитник играет за «Бенфику» с лета 2022 года. Его контракт с «орлами» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Трансферная стоимость Силвы оценивается в 25 миллионов евро.