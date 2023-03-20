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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу

20 Марта 2023 • 09:02 Комментировать

19-летний португальский защитник Антониу Силва, который принадлежит лиссабонской «Бенфике», попал в сферу интересов очередного европейского топ-клуба, рапортуют журналисты Todofichajes.

По сообщениям источника, в подписании талантливого футболиста заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд рассматривает Силву в качестве замены испанцу Серхио Рамосу. Главными конкурентами «ПСЖ» в споре за Антониу считаются «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

Защитник играет за «Бенфику» с лета 2022 года. Его контракт с «орлами» рассчитан до окончания сезона-2026/2027. Трансферная стоимость Силвы оценивается в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика ПСЖ Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023 Антониу Силва
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