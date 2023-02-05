Бывший победитель Лиги чемпионов может вернуться на поле спустя четыре года после окончания карьеры

Йоанн Гюркуфф, бывший футболист «Милана», задумал вернуться на поле - о этом сообщает его бывший партнер по другому клубу, «Бордо» - Маруан Шамах. Гюркуфф решил повесить бутсы на гвоздь в 2019 году после выступлений в составе «Дижона», но сейчас, судя по всему, соскучился по кожаному мячу. В какую команду он планирует «упасть», не сообщается.

- Есть хорошие новости от Йоанна. Возможно, он вернется на поле. Я часто обсуждаю с ним это. Его менталитет остался неизменным. Он ушел, потому что хотел проводить больше времени с семьей. Но сейчас у него есть возможность вернуться, - цитирует слова Шамаха pianetamilan.it.