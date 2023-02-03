Французский центральный защитник Джонатан Градит продлил контракт с «Лансом». Об этом клуб Лиги 1 сообщил с помощью социальных сетей.

В текущем сезоне 30-летний спортсмен выходил на поле в 16 играх из 21 возможной после перелома ключицы в сентябре. Он записал на свой счёт две голевые передачи, что помогло его команде войти в тройку лидеров чемпионата Франции.

Следующий матч «Лансу» предстоит провести пятого февраля против «Бреста». Стартовый свисток прозвучит в 19:05.

Отставание «Ланса» от лидера соревнования «ПСЖ» определяет разница между командами, составляющая шесть зачётных единиц.