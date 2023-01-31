Французский полузащитник Жефф Рен-Аделед перешёл из «Лиона» в «Труа» на правах аренды до текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте команды из исторической столицы Шампани.

Уточняется, что трансфер не включает возможность выкупа. Полузащитник ранее был связан с возвращением в «Анже» этой зимой.

Также был вариант с переходом в «Севилью», который, однако, был сорван в последнюю минуту, поскольку испанцы отказались от сделки из-за опасений относительно физической формы спортсмена после череды травм, связанных с крестообразными связками, несмотря на то, что француз прошёл медицинское обследование.