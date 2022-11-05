Популярность аргентинского суперфорварда Лионеля Месси в мире не знает границ - его любят в Аргентине и Бразилии, в Испании и Португалии, в России и Украине, а также в Индии и Пакистане. Посреди одной из рек индийского штата Каннур появилась гигантская фигура Лионеля Месси, изготовленная, скорее всего, из прочного картона или даже гипсокартона.

Что характерно, одели Месси в футболку аргентинской сборной, хотя чаще всего его изображают, конечно же, в футболке каталонской «Барселоны».

Напомним, что сейчас Лионель Месси выступает во французском «ПСЖ», он перебрался туда летом 2021 года.