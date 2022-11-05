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Чемпионат Франции. Лига 1

Гигантский Месси появился посреди реки в Индии видео

05 Ноября 2022 • 06:08 Комментировать

Популярность аргентинского суперфорварда Лионеля Месси в мире не знает границ - его любят в Аргентине и Бразилии, в Испании и Португалии, в России и Украине, а также в Индии и Пакистане. Посреди одной из рек индийского штата Каннур появилась гигантская фигура Лионеля Месси, изготовленная, скорее всего, из прочного картона или даже гипсокартона.

Что характерно, одели Месси в футболку аргентинской сборной, хотя чаще всего его изображают, конечно же, в футболке каталонской «Барселоны».

Напомним, что сейчас Лионель Месси выступает во французском «ПСЖ», он перебрался туда летом 2021 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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