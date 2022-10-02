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Чемпионат Франции. Лига 1

Бен-Йеддер стал лучшим бомбардиром «Монако» в 21-м веке

02 Октября 2022 • 19:15 Комментировать

В матче девятого тура французской Лиги 1 «Монако» принимает дома «Нант», и уже в первом тайме монегаски забили целых три мяча. Два из них за свой счет записал Вессам Бен-Йеддер, который вышел на первое место в списке голеадоров «Монако» в 21-м веке.

На его счету - 66 мячей в 107 проведенных матчах, в то время как у колумбийского нападающего Радамеля Фалькао - 65. Бен-Йеддер выступает в составе «Монако» с 2019 года, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Альфорвиль», «Тулуза» и «Севилья».

Следить за событиями матча французского чемпионата между «Монако» и «Нантом» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.

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окончен Лорьян 2:1 Лилль 2.85 3.55 2.40
окончен Осер 1:1 Брест 2.60 3.50 2.70
окончен Аяччо 1:3 Клермон 2.43 3.30 3.05
окончен Труа 2:2 Реймс 2.65 3.55 2.65
окончен Тулуза 4:2 Монпелье 2.17 3.55 3.35
Идет 67 минута Монако 4:0 Нант 1.58 4.50 5.40
02.10  21:45 Ланс ... Лион 2.75 3.80 2.42
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Сегодня, 02 Октября
19:15 · Франция. Лига 1
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