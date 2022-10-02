Бен-Йеддер стал лучшим бомбардиром «Монако» в 21-м веке

В матче девятого тура французской Лиги 1 «Монако» принимает дома «Нант», и уже в первом тайме монегаски забили целых три мяча. Два из них за свой счет записал Вессам Бен-Йеддер, который вышел на первое место в списке голеадоров «Монако» в 21-м веке.

На его счету - 66 мячей в 107 проведенных матчах, в то время как у колумбийского нападающего Радамеля Фалькао - 65. Бен-Йеддер выступает в составе «Монако» с 2019 года, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Альфорвиль», «Тулуза» и «Севилья».

Следить за событиями матча французского чемпионата между «Монако» и «Нантом» можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.