Агент рассказал, где может продолжить карьеру Языджи

Футбольный агент Адам Чебеджи, который представляет интересы экс-полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался касательно дальнейших планов своего клиента.
В интервью «Спорт-экспрессу» представитель игрока ответил на вопрос о возможном трансфере подопечного в турецкий «Трабзонспор».
«Юсуф подписал контракт с «Трабзонспором»? Это неправда! Клуб хочет подписать Юсуфа, но сделка еще не завершена», - высказался по ситуации Чебеджи.
Напомним, что за «армейцев» Юсуф выступал на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит французскому «Лиллю».
За ЦСКА Языджи сыграл десять матчей и забил восемь голов.
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