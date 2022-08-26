Агент рассказал, где может продолжить карьеру Языджи

Футбольный агент Адам Чебеджи, который представляет интересы экс-полузащитника московского ЦСКА Юсуфа Языджи, высказался касательно дальнейших планов своего клиента.

В интервью «Спорт-экспрессу» представитель игрока ответил на вопрос о возможном трансфере подопечного в турецкий «Трабзонспор».

«Юсуф подписал контракт с «Трабзонспором»? Это неправда! Клуб хочет подписать Юсуфа, но сделка еще не завершена», - высказался по ситуации Чебеджи.

Напомним, что за «армейцев» Юсуф выступал на правах аренды. Полноценный контракт игрока принадлежит французскому «Лиллю».

За ЦСКА Языджи сыграл десять матчей и забил восемь голов.