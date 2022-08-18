Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

«Монако» продлил контракты с двумя игроками официально

 
18 Августа 2022 • 07:21 Комментировать

«Монако» посредством официального клубного сайта отрапортовал о подписании новых контрактом с Каю Энрике и Вандерсоном. Теперь контракты бразильских футболистов рассчитаны до середины 2027 года.

Вандерсон пополнил ряды монегасков в январе текущего года, он был куплен у «Гремио» за 11 миллионов евро. В футболке «Монако» он провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Энрике стал игроком французского клуба летом 2020 года. Его приобрели у «Атлетико» за восемь миллионов. На счету бразильца два гола и 18 результативных передач в 87 матчах за «княжеский» клуб.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Вандерсон Каю Энрике
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Августа
07:21 · Франция. Лига 1
«Монако» продлил контракты с двумя игроками официально
17 Августа
20:59 · Франция. Лига 1
Лебёф назвал позором поведение Мбаппе 3
16:48 · Англия. Премьер-лига
Керер прокомментировал свой переход в «Вест Хэм»
15:22 · Англия. Премьер-лига
Керер – игрок «Вест Хэма» официально
11:45 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» не планирует разрывать контракт с Икарди
10:22 · Италия. Серия А
«Интер» назвал «ПСЖ» минимальную цену Шкриньяра 1
09:35 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» придумал план, как избавиться от Дракслера
09:26 · Франция. Лига 1
Неймар - самый результативный игрок топ-5 лиг на старте сезона
03:52 · Франция. Лига 1
«Марсель» пригласил на базу юных поклонников клуба, которые вымыли аэропорт перед прилётом Алексиса Санчеса
01:25 · Франция. Лига 1
Мать Мбаппе прокомментировала нашумевшие инциденты с участием игрока 1
00:07 · Франция. Лига 1
Мбаппе чувствует себя «изолированным» в «ПСЖ»: у игрока разлад с руководством и одноклубниками 5
16 Августа
23:44 · Англия. Премьер-лига
Вингер «Арсенала» Пепе может вернуться во Францию
23:25 · Германия. Бундеслига
Полузащитник «ПСЖ» Дракслер определился со своим будущим
23:24 · Франция. Лига 1
«Осер» усилился нападающим из «Бордо»
22:39 · Франция. Лига 1
Верратти: «Мне нравится, когда Мбаппе злится» 1
Все новости
Рекомендуем