«Монако» посредством официального клубного сайта отрапортовал о подписании новых контрактом с Каю Энрике и Вандерсоном. Теперь контракты бразильских футболистов рассчитаны до середины 2027 года.

Вандерсон пополнил ряды монегасков в январе текущего года, он был куплен у «Гремио» за 11 миллионов евро. В футболке «Монако» он провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Энрике стал игроком французского клуба летом 2020 года. Его приобрели у «Атлетико» за восемь миллионов. На счету бразильца два гола и 18 результативных передач в 87 матчах за «княжеский» клуб.