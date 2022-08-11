В межсезонье в «ПСЖ» произошла перестановка на тренерском мостике – Маурисио Почеттино сменил Кристоф Галтье. Испанская Marca раскопала информацию о том, как к новому тренеру относятся звёзды «ПСЖ» и другие футболисты команды.

По данным источника, всем футболистам «ПСЖ» очень нравится Галтье и его методы работы.

«Понемногу мы видим, что через свой новый проект он куёт что-то многообещающее на будущее», - приводит Marca информацию из раздевалки «ПСЖ».

Отмечается, что футболисты получают удовольствие от упражнений, которые на тренировках ставил Галтье.

«Ты чувствуешь, что делаешь это не просто так, а ради чего-то», - сказал источник.