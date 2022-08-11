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Чемпионат Франции. Лига 1

​В Испании рассказали об отношении звёзд «ПСЖ» к Галтье слухи

11 Августа 2022 • 16:13 Комментировать

В межсезонье в «ПСЖ» произошла перестановка на тренерском мостике – Маурисио Почеттино сменил Кристоф Галтье. Испанская Marca раскопала информацию о том, как к новому тренеру относятся звёзды «ПСЖ» и другие футболисты команды.

По данным источника, всем футболистам «ПСЖ» очень нравится Галтье и его методы работы.

«Понемногу мы видим, что через свой новый проект он куёт что-то многообещающее на будущее», - приводит Marca информацию из раздевалки «ПСЖ».

Отмечается, что футболисты получают удовольствие от упражнений, которые на тренировках ставил Галтье.

«Ты чувствуешь, что делаешь это не просто так, а ради чего-то», - сказал источник.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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