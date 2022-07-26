​Мёнье: «В «ПСЖ» Неймар утратил свою магию»

Экс-футболист «ПСЖ» Тома Мёнье высказался о Неймаре, выступающем за французский клуб с лета 2017 года.

«Должен признаться, что я был большим фанатом Неймара, ещё когда он выступал за «Барселону». Если бы мне было 10 лет, у меня обязательно был бы его постер в комнате. Однако в «ПСЖ», с моей точки зрения, Неймар утратил свою магию», - высказался Мёнье в интервью Kicker.

Неймар остаётся самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году «ПСЖ» пришлось выложить за бразильского форварда 222 миллиона евро.

Добавим, что Тома Мёнье на сегодняшний день является футболистом «Боруссии» из Дортмунда.