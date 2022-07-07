Французский топ-клуб нацелился на Мертенса

Бельгийский нападающий Дрис Мертенс, у которого истек срок действия трудового соглашения с «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры во французском чемпионате. Об этом информирует Footmercato.

Согласно сведениям источника, в услугах форварда сборной Бельгии заинтересован «Марсель». Провансальцы уже вступили в переговоры с агентом Мертенса. Представитель Дриса вылетел во Францию, чтобы лично пообщаться с руководством клуба.

Напомним, что бельгиец выступал за неаполитанский коллектив с 2013 года. В футболке «Наполи» нападающий провел 397 поединков, в которых отметился 148 голами и 90 результативными передачами.