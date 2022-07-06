Икарди сообщил, где желает продолжить карьеру

Звездный аргентинский форвард Мауро Икарди, которому нет места в основном составе «ПСЖ», задумывается над сменой клубной прописки.

Согласно сведениям Le10sport, нападающий желает этим летом присоединиться к одному из клубов Серии А. По мнению Икарди, ему не составит большого труда снова влиться в итальянский футбол. Мауро на протяжении семи лет выступал на Апеннинах, защищая цвета «Сампдории» и миланского «Интера».

В Париж аргентинец переехал в 2019 году. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 форвард забил всего четыре гола в 24 встречах.