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Чемпионат Франции. Лига 1

Икарди сообщил, где желает продолжить карьеру

06 Июля 2022 • 08:36 Комментировать (1)

Звездный аргентинский форвард Мауро Икарди, которому нет места в основном составе «ПСЖ», задумывается над сменой клубной прописки.

Согласно сведениям Le10sport, нападающий желает этим летом присоединиться к одному из клубов Серии А. По мнению Икарди, ему не составит большого труда снова влиться в итальянский футбол. Мауро на протяжении семи лет выступал на Апеннинах, защищая цвета «Сампдории» и миланского «Интера».

В Париж аргентинец переехал в 2019 году. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.

В прошлом розыгрыше Лиги 1 форвард забил всего четыре гола в 24 встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Мауро Икарди
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