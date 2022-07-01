Стало известно, почему Сампаоли ушел из «Марселя»

Бывший главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли решил покинуть стал команды из-за разногласий с руководством по трансферным целям, сообщает портал RMC Sport.

Издание отмечает, что аргентинский специалист хотел пригласить в состав клуба более опытных игроков, в то время, как президент провансальцев Пабло Лонгордия стремился к сохранению трансферного баланса. Акционер предложил Сампаоли дождаться концовки трансферного окна, чтобы приобрести игроков с наименьшими затратами, но специалисту эта затея не понравилась.

Напомним, что ранее пресс-служба «Марселя» сообщила о разрыве контракт по обоюдному согласию. Хорхе возглавлял команду с февраля 2021 года. Трофеев с клубом наставник не завоевывал.