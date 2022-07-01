«ПСЖ» определился с трансферной стоимостью Кимпембе

Французский «ПСЖ» после недолгих раздумий определился с трансферной стоимостью на своего защитника – Преснеля Кимпембе. По сообщениям портала Footmercato, столичный гранд готов расстаться с одним из лидеров обороны клуба за 50 миллионов евро.

В сообщении отмечается, что на игрока уже есть претендента. В частности, в услугах игрока заинтересованы лондонский «Челси» и туринский «Ювентус».

В минувшем сезоне 26-летний защитник парижан провел во французской Лиге 1 30 матчей, в которых отметился 1 голом.