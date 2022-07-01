Витинья рассказал о своей цели в «ПСЖ»

«ПСЖ» усилился португальским полузащитником Витиньей в это трансферное окно. С игроком подписано долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до лета 2027 года. Витинья прокомментировал свой переход в интервью клубной пресс-службе.

«Я доволен этим трансфером, ведь пополнил ряды большого клуба. Жду не дождусь, когда выйду на поле в футболке «ПСЖ». Хочу показать все, на что способен. Я намерен прогрессировать в Париже и продолжать выигрывать трофеи», - приводятся слова новичка на официальном сайте клуба.

До перехода в «ПСЖ» Витинья защищал цвета «Порту». Он является воспитанником академии «драконов».