Линекер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер заявил, что считает нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Линекер написал в социальных сетях, что считает Месси лучшим в истории футбола, но сравнивать игроков разных поколений не правильно. Диего Марадона был отличным игроком, были Пеле, Пушкаш, Бест. Аргентинца Лионеля Мессии точно можно назвать лучшим в своей эпохе.

Напомним, сегодня, 24 июня, нападающему французского «ПСЖ» исполнилось 35 лет. В минувшем сезоне он сыграл в 34 встречах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал 15 результативных передач в свой актив.