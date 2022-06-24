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Линекер назвал Месси лучшим игроком в истории футбола

24 Июня 2022 • 21:50 Комментировать

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер заявил, что считает нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

Линекер написал в социальных сетях, что считает Месси лучшим в истории футбола, но сравнивать игроков разных поколений не правильно. Диего Марадона был отличным игроком, были Пеле, Пушкаш, Бест. Аргентинца Лионеля Мессии точно можно назвать лучшим в своей эпохе.  

Напомним, сегодня, 24 июня, нападающему французского «ПСЖ» исполнилось 35 лет. В минувшем сезоне он сыграл в 34 встречах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и записал 15 результативных передач в свой актив.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси ПСЖ Гари Линекер
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