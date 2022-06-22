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Президент «ПСЖ»: В следующем сезоне Месси покажет себя

22 Июня 2022 • 20:29 Комментировать

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал выступление нападающего Лионеля Месси за парижский клуб.

Аль-Хелаифи сказал La Gazzetta dello Sport, что ни в коем случае нельзя заявлять о том, что Месси разочаровал в предыдущем сезоне. Он получил семь «Золотых мячей», этот футболист пишет историю. Это был не лучший сезон в его карьере, но он много лет провел в «Барселоне», ему и его семье нужно было привыкнуть к новой стране, новой лиге и новой культуре. Помимо этого, Месси перенес коронавирус, это тоже повлияло.

В минувшем сезоне 34-летний аргентинец провел 34 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 15 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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