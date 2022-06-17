«ПСЖ» предпримет новые попытки заполучить Экитике

«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить нападающего «Реймса» Уго Экитике, который в данный момент активно ведёт переговоры с «Ньюкаслом». По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане активизируют попытки приобрести молодого француза после назначения нового тренера.

Напомним, что Экитике является трансферной целью многих европейских клубов ещё с прошлой зимы. Сейчас фаворитом на футболиста можно назвать «Ньюкасл», но сделка с «Реймсом» всё ещё не согласована.

В прошлом сезоне Экитике стал одним из главных открытий чемпионата Франции. В ходе прошлой кампании молодой нападающий забил 10 голов и отдал 3 ассиста в Лиге 1.