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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» предпримет новые попытки заполучить Экитике

17 Июня 2022 • 12:46 Комментировать

«ПСЖ» не оставляет попытки заполучить нападающего «Реймса» Уго Экитике, который в данный момент активно ведёт переговоры с «Ньюкаслом». По информации от журналиста Адриена Гренье, парижане активизируют попытки приобрести молодого француза после назначения нового тренера.

Напомним, что Экитике является трансферной целью многих европейских клубов ещё с прошлой зимы. Сейчас фаворитом на футболиста можно назвать «Ньюкасл», но сделка с «Реймсом» всё ещё не согласована.

В прошлом сезоне Экитике стал одним из главных открытий чемпионата Франции. В ходе прошлой кампании молодой нападающий забил 10 голов и отдал 3 ассиста в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Реймс Уго Экитике
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