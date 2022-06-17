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Чемпионат Франции. Лига 1

Жиньяк рассказал, почему Зидану нельзя тренировать «ПСЖ»

17 Июня 2022 • 11:09 Комментировать

Бывший форвард национальной сборной Франции Андре-Пьер Жиньяк отреагировал на информацию о возможном трудоустройстве Зинедина Зидана в «ПСЖ». По его мнению, «Зизу» нельзя принимать предложение столичного клуба.

«Когда узнал об этом, у меня заболело сердце. Я с детства погружен в соперничество с «ПСЖ». Зидан – марселец, ему нельзя ехать в Париж», - передает слова Жиньяка RMC Sport.

Напомним, что последним местом работы Зинедина был мадридский «Реал». Вместе с «королевским клубом» французский наставник становился чемпионом Испании и трижды выигрывал Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан Андре-Пьер Жиньяк
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