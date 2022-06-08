«Лион» продлил контракт со своим вратарём

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поставил подпись под новым контрактом с французским клубом.

Официальный сайт «Лиона» сообщает, что соглашение с португальским голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Лопеш является воспитанником «Лиона» и защищает цвета французского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также футболист регулярно вызывается в сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.

В минувшем сезоне 31-летний вратарь провёл в составе своей команды 44 матча, в которых пропустил 51 гол и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности.