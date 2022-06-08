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Чемпионат Франции. Лига 1

«Лион» продлил контракт со своим вратарём

08 Июня 2022 • 12:05 Комментировать (1)

Вратарь «Лиона» Антони Лопеш поставил подпись под новым контрактом с французским клубом.

Официальный сайт «Лиона» сообщает, что соглашение с португальским голкипером рассчитано до лета 2025 года.

Напомним, Лопеш является воспитанником «Лиона» и защищает цвета французского клуба на протяжении всей своей профессиональной карьеры. Также футболист регулярно вызывается в сборную Португалии, в составе которой он выиграл чемпионат Европы в 2016 году.  

В минувшем сезоне 31-летний вратарь провёл в составе своей команды 44 матча, в которых пропустил 51 гол и 13 раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Антони Лопеш
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