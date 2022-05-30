«ПСЖ» объявил о полноценном трансфере Нуну Мендеша из лиссабонского «Спортинга» за 40 миллионов евро. Напомним, что прошлый сезон португалец отыграл за команду Маурисио Почеттино на правах аренды.

Таким образом, Мендеш стал первым трансфером «ПСЖ» в это межсезонье. Ранее команда также продлила контракт с нападающим Килианом Мбаппе, который летом мог стать свободным агентом.

В своём дебютном сезоне за «ПСЖ» Нуну Мендеш отметился всего одним ассистом в чемпионате Франции. Тем не менее, своей игрой португалец впечатлил боссов клуба, которые оформили его трансфер на постоянной основе.