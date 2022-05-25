Месси стал вторым лучшим игроком Лиги 1 по средней оценке за матч

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отметился новым достижением в своём первом сезоне за французский клуб. Аргентинец занял второе место в списке лучших игроков Лиги 1 по средней оценке за матч по версии портала Whoscored.

Напомним, что Месси оказался в «ПСЖ» прошлым летом, когда перешёл на правах свободного агента из каталонской «Барселоны», за которую выступал на взрослом уровне с 2003. В своём дебютном сезоне в Лиге 1 аргентинец забил 6 голов и отдал 14 ассистов.

Первое место в списке лучших игроков Лиги 1 по средней оценце за матч занял одноклубник Лионеля – Килиан Мбаппе, который на днях продлил своё пребывание на «Парк де Пренс» до 2025 года.