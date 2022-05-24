Мбаппе рассказал, как президент Франции повлиял на его выбор

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, принявший решение связать свое будущее с парижанами, рассказал, как отреагировал на его выбор президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы очень часто общались по поводу моего будущего. Макрон хотел, чтобы я остался в Париже. Когда сообщил ему о своем выборе, он сильно обрадовался. При этом президент никак не повлиял на мое решение. Я уважительно отношусь к этому человеку, но выбрал «ПСЖ» не из-за того, что он попросил», - цитирует Килиана Goal.com.

Новый трудовой договор 23-летнего французского футболиста рассчитан до лета 2025 года.