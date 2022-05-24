Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе рассказал, как президент Франции повлиял на его выбор

24 Мая 2022 • 07:49 Комментировать

Звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе, принявший решение связать свое будущее с парижанами, рассказал, как отреагировал на его выбор президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы очень часто общались по поводу моего будущего. Макрон хотел, чтобы я остался в Париже. Когда сообщил ему о своем выборе, он сильно обрадовался. При этом президент никак не повлиял на мое решение. Я уважительно отношусь к этому человеку, но выбрал «ПСЖ» не из-за того, что он попросил», - цитирует Килиана Goal.com.

Новый трудовой договор 23-летнего французского футболиста рассчитан до лета 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Килиан Мбаппе Эммануэль Макрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Мая
08:37 · Франция. Лига 1
Месси включён в число 11 лучших игроков Лиги 1
07:49 · Франция. Лига 1
Мбаппе рассказал, как президент Франции повлиял на его выбор
06:36 · Испания. Ла Лига
Мбаппе: Мечта играть за «Реал» не закончилась
02:41 · Испания. Ла Лига
Френки де Йонг может перебраться в «ПСЖ»
01:24 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе: Мог оказаться в команде Клоппа 3
01:14 · Франция. Лига 1
Директор «Монако»: Мне не важно, где Чуамени продолжит карьеру
00:51 · Франция. Лига 1
Почеттино останется в «ПСЖ» благодаря Мбаппе
23 Мая
21:49 · Италия. Серия А
«Ньюкасл» хочет купить форварда «Реймса»
19:05 ·
Леау входит шорт-лист «ПСЖ» 1
18:37 · Испания. Ла Лига
«Монако» получит 35 миллионов евро с продления контракта Мбаппе с «ПСЖ»
16:53 · Испания. Ла Лига
Мбаппе о «Реале»: «Не знаю, где я буду через три года» 3
16:46 · Франция. Лига 1
Владелец «ПСЖ»: «Мбаппе остался с нами, потому что мы обеспечиваем ему все условия для достижения спортивных целей» 1
16:40 · Испания. Ла Лига
Владелец «ПСЖ»: «Возможно, Тебас беспокоится, что Лига 1 скоро станет сильнее Ла Лиги» 3
15:59 · Франция. Лига 1
Чуамени всё ещё может оказаться в «ПСЖ» 4
15:32 · Англия. Премьер-лига
Переход Погба в «Ювентус» может сорваться
Все новости
Рекомендуем