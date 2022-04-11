Агуэро предсказал Месси успех на чемпионате мира

Бывший нападающий Сборной Аргентины Серхио Агуэро предсказал успех Лионелю Месси на чемпионате мира в Катаре.

«Аргентина не проигрывала в квалификации и финишировала только ниже Бразилии, а с Месси в команде все возможно», - сказал Агуэро в интервью журналистам.

Впрочем, он отметил, что еще ряд сборных, по его мнению, претендуют на победу в турнире.

«Бразилия и Франция — сильные команды, а Англия может представлять угрозу после хороших результатов на Евро и на последнем чемпионате мира. Это должен быть захватывающий турнир, и я с нетерпением жду, как он начнется», - сказал Агуэро.