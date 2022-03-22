«Лион» хочет подписать Давида Нереса из донецкого «Шахтёра»

«Лион» заинтересован в подписании вингера донецкого «Шахтёра» Давида Нереса, сообщает Foot Mercato.

Вингер присоединился к «Шахтёру» в январе этого года за 20 миллионов евро, но так и не сыграл ни одной минуты за украинский клуб.

Согласно источнику, сейчас футболист находится в Бразилии.

Ранее сообщалось, что игроком интересуются также «Эвертон» и «Ньюкасл».

Этот сезон полузащитник начал в составе «Аякса», проведя в высшем дивизионе Голландии 15 матче, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.