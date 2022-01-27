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Чемпионат Франции. 1 лига

Ловчев: «Месси безобразно играет в «ПСЖ», его не приняли как лидера»

27 Января 2022 • 08:51 Комментировать

Экс-полузащитник сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением об игре звездного аргентинца Лионеля Месси за французский «ПСЖ».

«В «ПСЖ» Месси играет безобразно, не на том уровне. Его не приняли как лидера. Ему не отдают все мячи, как было в «Барсе». Почеттино там вообще не тренер», - заявил эксперт на Youtube-канале «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний нападающий пополнил ряды парижского гранда летом прошлого года. Лео заключил с клубом двухлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси отметился всего одним голом в 12 поединках. Также на его счету пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Евгений Ловчев
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