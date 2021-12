Месси обогнал Пеле по забитым голам в официальных матчах, теперь они с Роналду – лучшие бомбардиры в истории футбола

Отметившись дублем в воротах «Брюге» в Лиге чемпионов, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на чистую вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории футбола. Аргентинец записал на свой счет 758 гол в официальных матчах, опередив на один мяч легендарного бразильца Пеле.

Таким образом, теперь Месси уступает только форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который совсем недавно преодолел отметку в 800 точных ударов за свою карьеру. Такой статистикой поделился авторитетный портал ESPN.

Примечательно, что некоторые источники располагаются отличающимися цифрами, взяв во внимания голы других игроков прошлого во второстепенных турнирах.

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi are now officially the top two men's goal scorers of all time.



We got to witness them do it at the same time.



Blessed pic.twitter.com/Nbxv50xAhr