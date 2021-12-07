Месси обогнал Пеле по забитым голам в официальных матчах, теперь они с Роналду – лучшие бомбардиры в истории футбола

Отметившись дублем в воротах «Брюге» в Лиге чемпионов, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вышел на чистую вторую строчку в списке лучших бомбардиров в истории футбола. Аргентинец записал на свой счет 758 гол в официальных матчах, опередив на один мяч легендарного бразильца Пеле.

Таким образом, теперь Месси уступает только форварду «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который совсем недавно преодолел отметку в 800 точных ударов за свою карьеру. Такой статистикой поделился авторитетный портал ESPN.

Примечательно, что некоторые источники располагаются отличающимися цифрами, взяв во внимания голы других игроков прошлого во второстепенных турнирах.