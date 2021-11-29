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Чемпионат Франции. 1 лига

Месси: «Не думаю о «Золотом мяче»

29 Ноября 2021 • 10:20 Комментировать

Звезда мирового футбола, форвард французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался грядущей церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я не думаю о «Золотом мяче», говорю на полном серьезе. Для меня самая большая награда – триумф с национальной командой на Копа Америка», - передает слова шестикратного обладателя «Золотого мяча» Telefoot.

В этом году престижную индивидуальную награду вручат в понедельник, 29 ноября. Главными претендентами на «Золотой мяч» считаются Лионель Месси, Роберт Левандовски и Карим Бензема.

Месси рассказал, кому бы отдал «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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