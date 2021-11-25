Ванда Нара: «Я с Икарди не ради денег»

Ванда Нара, которая является супругой и агентом аргентинского футболиста Мауро Икарди, высказалась о примирении с мужем. Женщина хотела подать на развод из-за измены Мауро, однако стороны смогли примириться. Икарди сгладил свою вину тем, что переписал на жену все свои доходы и активы до 2050 года.

«Он допустил ошибку, изменив мне. Но я решила простить его и довериться. Деньги? Я нахожусь с ним не ради этого», - приводятся слова женщины в твиттер-аккаунте Николо Скиры.

В настоящий момент 28-летний центрфорвард защищает цвета французского «ПСЖ». Ранее сообщалось, что он может сменить клуб из-за недостатка игрового времени.