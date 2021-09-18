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Раскрыта зарплата Месси в «ПСЖ»

18 Сентября 2021 • 09:06 Комментировать

Французские СМИ выяснили, сколько зарабатывает в «ПСЖ» аргентинский нападающий Лионель Месси. По сообщениям Lequipe, оклад 34-летнего форварда составляет 30 миллионов евро в год.

Также в договоре прописан бонус в размере десяти миллионов за лояльность. Лео получит его, если останется в Париже на второй и третий сезоны.

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» стал игроком парижского коллектива в середине августа. Игрок перешел в «ПСЖ» после истечения трудового договора с каталонской «Барселоной».

В сезоне-2020/2021 Месси поучаствовал в двух играх команды и пока не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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