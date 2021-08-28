Вейналдум объяснил, почему выбрал «ПСЖ», а не «Барселону»

Голландский хавбек Джорджиньо Вейналдум, перебравшийся этим летом в «ПСЖ», рассказал, почему отдал предпочтение парижскому клубу.

«У меня было предложение от «Барселоны», мы вели переговоры. Однако они очень долго тянулись. «ПСЖ» сработал намного быстрее, поэтому я оказался в этом клубе. Я увидел, что они действительно заинтересованы во мне. Это стало определяющим фактором», - передает слова футболиста Sport.es.

Вейналдум перебрался во французский коллектив на правах свободного агента. 30-летний полузащитник подписал с парижанами контракт, рассчитанный на три года.