Названа очередная трансферная цель «ПСЖ»

Французский талант Эдуардо Камавинга, выступающий на родине за «Ренн», находится в сфере интересов столичного «ПСЖ». По сообщениям Le Parisien, руководство парижского гранда готово выделить на приобретение 18-летнего исполнителя порядка 30 миллионов евро.

У Эдуардо истекает контракт с «Ренном» следующим летом. Хавбек отказывается продлевать сотрудничество и хочет продолжить карьеру в более именитом коллективе. Этой ситуацией намерен воспользоваться «ПСЖ».

Ранее сообщалось об интересе к Камавинга со стороны мадридского «Реала».

В стартовавшем сезоне Лиги 1 опорник провел две встречи, не отметившись результативными действиями.

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