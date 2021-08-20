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Франция. Лига 1

Названа очередная трансферная цель «ПСЖ»

20 Августа 2021 • 08:47 Комментировать (1)
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Французский талант Эдуардо Камавинга, выступающий на родине за «Ренн», находится в сфере интересов столичного «ПСЖ». По сообщениям Le Parisien, руководство парижского гранда готово выделить на приобретение 18-летнего исполнителя порядка 30 миллионов евро.

У Эдуардо истекает контракт с «Ренном» следующим летом. Хавбек отказывается продлевать сотрудничество и хочет продолжить карьеру в более именитом коллективе. Этой ситуацией намерен воспользоваться «ПСЖ».

Ранее сообщалось об интересе к Камавинга со стороны мадридского «Реала».

В стартовавшем сезоне Лиги 1 опорник провел две встречи, не отметившись результативными действиями.

«ПСЖ» готовит очередной громкий трансфер

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Эдуардо Камавинга Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ale10JUFC
20 Августа 2021 в 09:27
Для Ренна 25-30 млн в этом ТО за 18 летнего таланта отличная сделка. Лучше чем за бесплатно в следующим отдавать. А для самого игрока еще хз , как у него в ПСЖ пойдет, лучше в условную Боруссию Дортмунд или Бенфику.
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