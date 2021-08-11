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Франция. Лига 1

​Фонте: «Каждый день прошу Роналду перейти в «Лилль»

11 Августа 2021 • 16:12 Комментировать (3)
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Футболист «Лилля» Жозе Фонте высказался по поводу перехода во французский чемпионат Лионеля Месси. Аргентинец, как известно, подписал контракт с «ПСЖ» и уже был представлен. 

«Это хорошо. Французскому чемпионату будет замечательно иметь такого футболиста, как Лионель Месси. Нам будет труднее, но мы справимся», - сказал Фонте talkSPORT.

Также Жозе Фонте высказался по поводу своего соотечественника Криштиану Роналду.

«Я каждый день пишу Криштиану Роналду и прошу его перейти в «Лилль». Он отвечает лишь «ха-ха-ха», - отметил представитель действующих чемпионов Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ Жозе Фонте
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kasper_043
11 Августа 2021 в 17:11
Роналду и не пойдет где проще!!! Не поверю что Месси МС с Гвардиолой его бы не потянули!!!! ушел в лигу с одной командой стату набивать!! и ЗЛ брать !!!!
PoliticExpert
11 Августа 2021 в 16:55
"Ха-ха-ха", сказать тут больше и нечего.
A-LeXX
11 Августа 2021 в 16:31
Роналду в Лилль. Вот это была бы бомба!!!
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