​Фонте: «Каждый день прошу Роналду перейти в «Лилль»

Футболист «Лилля» Жозе Фонте высказался по поводу перехода во французский чемпионат Лионеля Месси. Аргентинец, как известно, подписал контракт с «ПСЖ» и уже был представлен.

«Это хорошо. Французскому чемпионату будет замечательно иметь такого футболиста, как Лионель Месси. Нам будет труднее, но мы справимся», - сказал Фонте talkSPORT.

Также Жозе Фонте высказался по поводу своего соотечественника Криштиану Роналду.

«Я каждый день пишу Криштиану Роналду и прошу его перейти в «Лилль». Он отвечает лишь «ха-ха-ха», - отметил представитель действующих чемпионов Франции.