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​Паредес: «Жаль, что Месси в «ПСЖ» не будет»

18 Июля 2021, 14:15,

Партнёр Лионеля Месси по сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что звёздный форвард этим летом не окажется в «ПСЖ».

«Я мечтал о том, чтобы Лео играл с нами в следующем сезоне. Жаль, что этого не будет. Надеюсь, ему будет нравится то место, где он будет играть», - приводит слова Паредеса Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Напомним, что Лионель Месси с первого дня июля не имеет клубной прописки. На неделе появлялась информация, что в обозримом будущем будет объявлено о подписании Месси нового контракта с «Барселоной». Сообщалось, что трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Леандро Паредес
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