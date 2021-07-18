​Паредес: «Жаль, что Месси в «ПСЖ» не будет»

Партнёр Лионеля Месси по сборной Аргентины Леандро Паредес заявил, что звёздный форвард этим летом не окажется в «ПСЖ».

«Я мечтал о том, чтобы Лео играл с нами в следующем сезоне. Жаль, что этого не будет. Надеюсь, ему будет нравится то место, где он будет играть», - приводит слова Паредеса Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN.

Напомним, что Лионель Месси с первого дня июля не имеет клубной прописки. На неделе появлялась информация, что в обозримом будущем будет объявлено о подписании Месси нового контракта с «Барселоной». Сообщалось, что трудовое соглашение будет рассчитано на пять лет.