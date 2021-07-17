Головин возобновил тренировки с «Монако»

|
17 Июля 2021, 09:14,
|
|
Хавбек сборной России Александр Головин вернулся в расположение «Монако» и приступил к тренировкам. Игрок находился в отпуске после чемпионата Европы - 2020.
«Взгляните, кто вернулся», - подписала пресс-служба монегасков видео с тренировкой российского футболиста.
В минувшем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник сыграл 21 поединок, забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.
По итогам минувшего сезона «Монако» финишировал на третьем месте в Лиге 1, получив путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.
Regardez qui est de retour pic.twitter.com/beRopTjIeW— AS Monaco
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Александр Головин