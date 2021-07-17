Головин возобновил тренировки с «Монако»

Хавбек сборной России Александр Головин вернулся в расположение «Монако» и приступил к тренировкам. Игрок находился в отпуске после чемпионата Европы - 2020.

«Взгляните, кто вернулся», - подписала пресс-служба монегасков видео с тренировкой российского футболиста.

В минувшем сезоне чемпионата Франции 25-летний полузащитник сыграл 21 поединок, забил пять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.

По итогам минувшего сезона «Монако» финишировал на третьем месте в Лиге 1, получив путевку в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.