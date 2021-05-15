Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

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15 Мая 2021, 12:30,
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Звезда мирового футбола Неймар, выступающий на клубном уровне за французский «ПСЖ», обвиняется в организации нападения на помощника депутата и ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяэса. Об этом рапортует iG.
Активист подал иск в суд, обвинив нападающего в организации нападения. По словам потерпевшего, юрист бразильского футболиста угрожал ему расправой. Причиной этих действий якобы стало расследование, которое вел Агрипино в отношении Неймара.
Источник сообщает, что Магальяэс требует выплаты компенсации в размере миллиона реалов (~155 тысяч евро). Из-за сложившейся ситуации ему пришлось уволиться работы и скрываться.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Неймар