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Неймара обвинили в организации нападения на ЛГБТ-активиста

15 Мая 2021, 12:30,

Звезда мирового футбола Неймар, выступающий на клубном уровне за французский «ПСЖ», обвиняется в организации нападения на помощника депутата и ЛГБТ-активиста Агрипино Магальяэса. Об этом рапортует iG.

Активист подал иск в суд, обвинив нападающего в организации нападения. По словам потерпевшего, юрист бразильского футболиста угрожал ему расправой. Причиной этих действий якобы стало расследование, которое вел Агрипино в отношении Неймара.

Источник сообщает, что Магальяэс требует выплаты компенсации в размере миллиона реалов (~155 тысяч евро). Из-за сложившейся ситуации ему пришлось уволиться работы и скрываться.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Неймар
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