Стала известна зарплата Неймара по новому контракту с «ПСЖ»

Форвард сборной Бразилии Неймар подпишет новый трудовой договор с «ПСЖ». Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Журналисту Фабрицио Романо стала известная финансовая составляющая сделки. Согласно условиям договора, 29-летний нападающий будет зарабатывать порядка 30 миллионов евро в год. В контракте также прописан солидный бонус за победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Неймар защищает цвета французского клуба с лета 2017 года. Он перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард сыграл 15 поединков, забил семь мячей (три - с пенальти) и сделал четыре голевые передачи.