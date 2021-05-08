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Стала известна зарплата Неймара по новому контракту с «ПСЖ»

08 Мая 2021, 14:05,

Форвард сборной Бразилии Неймар подпишет новый трудовой договор с «ПСЖ». Контракт будет рассчитан до лета 2026 года.

Журналисту Фабрицио Романо стала известная финансовая составляющая сделки. Согласно условиям договора, 29-летний нападающий будет зарабатывать порядка 30 миллионов евро в год. В контракте также прописан солидный бонус за победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

Неймар защищает цвета французского клуба с лета 2017 года. Он перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» за 222 миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции форвард сыграл 15 поединков, забил семь мячей (три - с пенальти) и сделал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Неймар
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