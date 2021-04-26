Президент «ПСЖ»: «Навас будет ключевым игроком нашей команды в ближайшие сезоны»

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26 Апреля 2021, 20:20,
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Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи прокомментировал продление контракта с голкипером Кейлором Навасом.
«Очень рад продлению контракта с Навасом. Он является одним из величайших вратарей в мире, мы доверяем ему, а болельщики очень любят Кейлора. Думаю, что Навас будет ключевым игроком нашей команды в ближайшие сезоны», - цитирует Хелаифи пресс-служба «ПСЖ».
Новое соглашение с Навасом рассчитано до 2024 года.
34-летний голкипер сыграл тридцать семь матчей за французский клуб во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил двадцать восемь голов. Трансферная стоимость Наваса оценивается в десять миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Кейлор Навас, Нассер Аль-Хелаифи