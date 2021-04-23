Маркиньос вернулся в общую группу «ПСЖ»

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23 Апреля 2021, 10:59,
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Защитник «ПСЖ» Маркиньос приступил к тренировкам в общей группе после травмы, об этом рапортуют французские СМИ.
Напомним, что 26-летний бразильский футболист находился в лазарете после повреждения, полученного в поединке 1/4 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».
Маркиньос имеет шанс принять участие в первом матче полуфинальной стадии Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Встреча запланирована на среду, 28-е апреля.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Франции бразилец провел 21 поединок, отметившись забитым мячом и результативной передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Маркиньос