​Почеттино: «Буду бороться, чтобы Мбаппе остался»

Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу будущего Килиана Мбаппе. Действующий контракт форварда рассчитан до конца следующего сезона.

«Цель «ПСЖ» - сохранять лучших футболистов и дать им возможность добиться чего-то важного, например, победы в Лиге чемпионов. Клуб делает всё возможное, чтобы удержать Неймара и Мбаппе», - сказал Почеттино El Larguero.

«У нас с Мбаппе очень хорошие отношения. На данный момент я настроен оптимистично. Буду бороться изо всех сил, чтобы он остался. Мы не думаем о планах на случай ухода Мбаппе и Неймара», - отметил аргентинский специалист.