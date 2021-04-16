​Почеттино: «Буду бороться, чтобы Мбаппе остался»

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16 Апреля 2021, 20:49,
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Рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу будущего Килиана Мбаппе. Действующий контракт форварда рассчитан до конца следующего сезона.
«Цель «ПСЖ» - сохранять лучших футболистов и дать им возможность добиться чего-то важного, например, победы в Лиге чемпионов. Клуб делает всё возможное, чтобы удержать Неймара и Мбаппе», - сказал Почеттино El Larguero.
«У нас с Мбаппе очень хорошие отношения. На данный момент я настроен оптимистично. Буду бороться изо всех сил, чтобы он остался. Мы не думаем о планах на случай ухода Мбаппе и Неймара», - отметил аргентинский специалист.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Маурисио Почеттино