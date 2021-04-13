​Долгожданная интрига во Франции: «ПСЖ» может не стать чемпионом

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13 Апреля 2021, 20:18,
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В кои-то веки на финишной дистанции чемпионата Франции наблюдается интрига в борьбе за чемпионский титул. За шесть туров до завершения сезона в Лиге 1 реальные шансы стать чемпионом имеют четыре команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к претендентам на титул и пытается понять, почему в этом сезоне «ПСЖ» не доминирует на внутренней арене.
В последний раз настоящая борьба за чемпионство во Франции наблюдалась в сезоне 2016/2017. Тогда титул Лиги 1 завоевал «Монако» с Килианом Мбаппе, Бернарду Силвой и другими классными исполнителями в составе, которые потом стали «лакомыми кусочками» на трансферном рынке. Но четыре года назад за чемпионство сражение вели два клуба – «Монако» и «ПСЖ», а сейчас к числу претендентов можно отнести сразу четыре клуба. Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.
Таблица Лиги 1
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Лилль
|32
|20
|9
|3
|53:19 (+34)
|69
|2
|ПСЖ
|32
|21
|3
|8
|71:23 (+48)
|66
|3
|Монако
|32
|20
|5
|7
|67:38 (+29)
|65
|4
|Лион
|32
|18
|10
|4
|63:31 (+32)
|64
Лидером французского чемпионата является «Лилль». Это типичная тренерская команда, которую уже более трёх лет возглавляет Кристоф Галтье. Больших звёзд в составе «догов» нет, зато есть приличные футболисты вроде Ренату Саншеша, которому пять лет назад предрекали большую карьеру. Сильная сторона «Лилля» - организация обороны. В тридцати двух турах команда Галтье пропустила девятнадцать голов. Для чемпионата Франции это очень сильный показатель.
На три очка от «Лилля» отстаёт «ПСЖ», а следом, в одном балле от французского гранда, располагается «Монако». Монегаски являются второй командой Лиги 1 по оценочной стоимости состава. За «красно-белых» выступает не только самый дорогой российский футболист Александр Головин, но и такие известные игроки как Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас. Сильная сторона «Монако» - атака. Больше монегасков (67 голов) забил только «ПСЖ» (71). Слабой стороной команды Нико Ковача была оборона, но в последнее время в этом компоненте «красно-белые» серьёзно прибавили. В восьми из девяти последних матчах «Монако» не пропускал.Embed from Getty Images
Четвёрку в турнирной таблице замыкает «Лион». Фанаты этого клуба с ностальгией вспоминают времена, когда «ткачи» доминировали во французском футболе. Теперь же им сложно конкурировать с финансово мощным «ПСЖ». По итогам прошлого сезона, досрочно завершившимся из-за пандемии, «Лион» даже не попал в еврокубки. Теперь же команда Руди Гарсии может помечтать даже о чемпионстве, которого клуб не добивался с 2008 года. Именно тогда гегемония лионцев в Лиге 1 завершилась. Будущим летом «Лион» наверняка покинет Мемфис Депай, плюс спрос есть на Уссема Ауа и нескольких других игроков. Словом, «ткачей» в межсезонье может ожидать серьёзная перестройка.
Почему же «ПСЖ» со своим дорогущим составом в этом сезоне рискует потерять титул чемпиона Франции? Главная причина заключается в расстановке приоритетов. Маурисио Почеттино не скрывает, что главной задачей его команды в оставшейся части сезона является победа в Лиге чемпионов. Завоевания престижнейшего клубного трофея Европы давно ждут руководители «ПСЖ» и болельщики. Это и неудивительно, учитывая те средства, которые были вложены катарскими владельцами клуба. В прошлом сезоне парижане подобрались максимально близко к «ушастому трофею», но в финале они не смогли одолеть мощную «Баварию». Спустя год «ПСЖ» уже под руководством Почеттино рассчитывает на триумф в Европе.Embed from Getty Images
Поскольку приоритетом «ПСЖ» является Лига чемпионов, в матчах чемпионата команде нередко не хватает мотивации, что заметно невооружённым глазом. Тот же Неймар зачастую выходит на поле в Лиге 1 не бороться за результат, а просто покуражиться. Если соперник упирается, начинаются нервы и красные карточки. И всё же «ПСЖ» даже при таком отношении к чемпионату сохраняет неплохие шансы на титул. Чтобы убедиться в этом, давайте обратим внимание на календарь претендентов.
Календарь
|Команда
|33 тур
|34 тур
|35 тур
|36 тур
|37 тур
|38 тур
|Лилль
|Монпелье (д)
|Лион (г)
|Ницца (д)
|Ланс (г)
|Сент-Этьен (д)
|Анже (г)
|ПСЖ
|Сент-Этьен (д)
|Метц (г)
|Ланс (д)
|Ренн (г)
|Реймс (д)
|Брест (г)
|Монако
|Бордо (г)
|Анже (г)
|Лион (д)
|Реймс (г)
|Ренн (д)
|Ланс (г)
|Лион
|Нант (г)
|Лилль (д)
|Монако (г)
|Лорьян (д)
|Ним (г)
|Ницца (г)
При равенстве очков в чемпионате Франции на первый план выходит общая разность мячей. Здесь «ПСЖ» существенно превосходит всех своих конкурентов, поэтому при равном количестве баллов наверняка окажется выше. Как видим, календарь у команды Маурисио Почеттино по сравнению с конкурентами достаточно простой. Самой сложной на бумаге выглядит поездка к «Ренну», хотя «красно-чёрные» в этом сезоне не так хороши, как в прошлом. Лидирующему же «Лиллю» предстоит съездить к «Лиону» и к крепкому «Лансу», ведущему борьбу за еврокубки. «Лиону», помимо уже упомянутой битвы с «Лиллем», придётся сразиться и с «Монако».
Есть ощущение, победы во всех шести матчах всё же принесут «ПСЖ» чемпионский титул. Вряд ли «Лилль» пройдёт этот отрезок с минимальными потерями. Вопрос, опять же, в мотивации команды Маурисио Почеттино. Если парижане пробьются в полуфинал Лиги чемпионов, то все силы команды в конце апреля – начале мая будут направлены на дуэль с «Манчестер Сити» или «Боруссией». А успехами в Лиге 1 уже никого не удивишь.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ПСЖ, Монако, Лион