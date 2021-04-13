​Долгожданная интрига во Франции: «ПСЖ» может не стать чемпионом

В кои-то веки на финишной дистанции чемпионата Франции наблюдается интрига в борьбе за чемпионский титул. За шесть туров до завершения сезона в Лиге 1 реальные шансы стать чемпионом имеют четыре команды. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к претендентам на титул и пытается понять, почему в этом сезоне «ПСЖ» не доминирует на внутренней арене.

В последний раз настоящая борьба за чемпионство во Франции наблюдалась в сезоне 2016/2017. Тогда титул Лиги 1 завоевал «Монако» с Килианом Мбаппе, Бернарду Силвой и другими классными исполнителями в составе, которые потом стали «лакомыми кусочками» на трансферном рынке. Но четыре года назад за чемпионство сражение вели два клуба – «Монако» и «ПСЖ», а сейчас к числу претендентов можно отнести сразу четыре клуба. Давайте посмотрим на турнирную ситуацию.

Таблица Лиги 1

М Команда И В Н П РМ О 1 Лилль 32 20 9 3 53:19 (+34) 69 2 ПСЖ 32 21 3 8 71:23 (+48) 66 3 Монако 32 20 5 7 67:38 (+29) 65 4 Лион 32 18 10 4 63:31 (+32) 64

Лидером французского чемпионата является «Лилль». Это типичная тренерская команда, которую уже более трёх лет возглавляет Кристоф Галтье. Больших звёзд в составе «догов» нет, зато есть приличные футболисты вроде Ренату Саншеша, которому пять лет назад предрекали большую карьеру. Сильная сторона «Лилля» - организация обороны. В тридцати двух турах команда Галтье пропустила девятнадцать голов. Для чемпионата Франции это очень сильный показатель.

На три очка от «Лилля» отстаёт «ПСЖ», а следом, в одном балле от французского гранда, располагается «Монако». Монегаски являются второй командой Лиги 1 по оценочной стоимости состава. За «красно-белых» выступает не только самый дорогой российский футболист Александр Головин, но и такие известные игроки как Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас. Сильная сторона «Монако» - атака. Больше монегасков (67 голов) забил только «ПСЖ» (71). Слабой стороной команды Нико Ковача была оборона, но в последнее время в этом компоненте «красно-белые» серьёзно прибавили. В восьми из девяти последних матчах «Монако» не пропускал.

Четвёрку в турнирной таблице замыкает «Лион». Фанаты этого клуба с ностальгией вспоминают времена, когда «ткачи» доминировали во французском футболе. Теперь же им сложно конкурировать с финансово мощным «ПСЖ». По итогам прошлого сезона, досрочно завершившимся из-за пандемии, «Лион» даже не попал в еврокубки. Теперь же команда Руди Гарсии может помечтать даже о чемпионстве, которого клуб не добивался с 2008 года. Именно тогда гегемония лионцев в Лиге 1 завершилась. Будущим летом «Лион» наверняка покинет Мемфис Депай, плюс спрос есть на Уссема Ауа и нескольких других игроков. Словом, «ткачей» в межсезонье может ожидать серьёзная перестройка.

Почему же «ПСЖ» со своим дорогущим составом в этом сезоне рискует потерять титул чемпиона Франции? Главная причина заключается в расстановке приоритетов. Маурисио Почеттино не скрывает, что главной задачей его команды в оставшейся части сезона является победа в Лиге чемпионов. Завоевания престижнейшего клубного трофея Европы давно ждут руководители «ПСЖ» и болельщики. Это и неудивительно, учитывая те средства, которые были вложены катарскими владельцами клуба. В прошлом сезоне парижане подобрались максимально близко к «ушастому трофею», но в финале они не смогли одолеть мощную «Баварию». Спустя год «ПСЖ» уже под руководством Почеттино рассчитывает на триумф в Европе.

Поскольку приоритетом «ПСЖ» является Лига чемпионов, в матчах чемпионата команде нередко не хватает мотивации, что заметно невооружённым глазом. Тот же Неймар зачастую выходит на поле в Лиге 1 не бороться за результат, а просто покуражиться. Если соперник упирается, начинаются нервы и красные карточки. И всё же «ПСЖ» даже при таком отношении к чемпионату сохраняет неплохие шансы на титул. Чтобы убедиться в этом, давайте обратим внимание на календарь претендентов.

Календарь

Команда 33 тур 34 тур 35 тур 36 тур 37 тур 38 тур Лилль Монпелье (д) Лион (г) Ницца (д) Ланс (г) Сент-Этьен (д) Анже (г) ПСЖ Сент-Этьен (д) Метц (г) Ланс (д) Ренн (г) Реймс (д) Брест (г) Монако Бордо (г) Анже (г) Лион (д) Реймс (г) Ренн (д) Ланс (г) Лион Нант (г) Лилль (д) Монако (г) Лорьян (д) Ним (г) Ницца (г)

При равенстве очков в чемпионате Франции на первый план выходит общая разность мячей. Здесь «ПСЖ» существенно превосходит всех своих конкурентов, поэтому при равном количестве баллов наверняка окажется выше. Как видим, календарь у команды Маурисио Почеттино по сравнению с конкурентами достаточно простой. Самой сложной на бумаге выглядит поездка к «Ренну», хотя «красно-чёрные» в этом сезоне не так хороши, как в прошлом. Лидирующему же «Лиллю» предстоит съездить к «Лиону» и к крепкому «Лансу», ведущему борьбу за еврокубки. «Лиону», помимо уже упомянутой битвы с «Лиллем», придётся сразиться и с «Монако».

Есть ощущение, победы во всех шести матчах всё же принесут «ПСЖ» чемпионский титул. Вряд ли «Лилль» пройдёт этот отрезок с минимальными потерями. Вопрос, опять же, в мотивации команды Маурисио Почеттино. Если парижане пробьются в полуфинал Лиги чемпионов, то все силы команды в конце апреля – начале мая будут направлены на дуэль с «Манчестер Сити» или «Боруссией». А успехами в Лиге 1 уже никого не удивишь.