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​«Думала, что меня посадят»: Виктория Боня рассказала о поцелуе с Мбаппе

02 Марта 2021, 15:31,

Известная телеведущая Виктория Боня рассказал о поцелуе с молодой звездой «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было семнадцать», - рассказала Боня «Спорт-Экспрессу». Телеведущая добавила, что когда узнала о возрасте футболиста, думала, что её посадят.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В настоящее время за двадцатидвухлетним форвардом охотится множество топ-клубов Европы. В сезоне 2020/2021 Мбаппе провёл за парижский гранд тридцать один матч во всех турнирах. В этих играх на счету Килиана двадцать три гола и девять голевых передач на партнёров.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе, Виктория Боня
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Комментарии (1)
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Добровольский Севвва
02 Марта 2021, 16:28

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