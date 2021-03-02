​«Думала, что меня посадят»: Виктория Боня рассказала о поцелуе с Мбаппе

Известная телеведущая Виктория Боня рассказал о поцелуе с молодой звездой «ПСЖ» и национальной сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было семнадцать», - рассказала Боня «Спорт-Экспрессу». Телеведущая добавила, что когда узнала о возрасте футболиста, думала, что её посадят.

Килиан Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В настоящее время за двадцатидвухлетним форвардом охотится множество топ-клубов Европы. В сезоне 2020/2021 Мбаппе провёл за парижский гранд тридцать один матч во всех турнирах. В этих играх на счету Килиана двадцать три гола и девять голевых передач на партнёров.

Напомним, что действующий контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2022 года.