«Монако» был сильнее «Монпелье», Головин чудом не забил

В стартовом матче второго круга чемпионата Франции «Монако» гостил у «Монпелье», которые недавно претендовал на зону Лиги чемпионов, но попал в чёрную полосу. Монегаски в первом тайме дважды огорчили соперника, а после перерыва Виссам Бен-Йедер сделал результат разгромным, плотно пробив с 11 метров. «Монпелье» быстро вернул интригу, отыграв два гола. А на 71-й минуте на поле вышел Александр Головин и довольно быстро имел супермомент - после выхода один на один с голкипером россиянин покатил мяч в пустые ворота, но защитник выбил его с ленточки. Головин явно добавил креатива в игру своей команды, которая в итоге победила со счетом 3:2 и находится всего в четырех очках от лидера.