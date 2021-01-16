«Монако» был сильнее «Монпелье», Головин чудом не забил

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16 Января 2021, 00:54,
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В стартовом матче второго круга чемпионата Франции «Монако» гостил у «Монпелье», которые недавно претендовал на зону Лиги чемпионов, но попал в чёрную полосу. Монегаски в первом тайме дважды огорчили соперника, а после перерыва Виссам Бен-Йедер сделал результат разгромным, плотно пробив с 11 метров. «Монпелье» быстро вернул интригу, отыграв два гола. А на 71-й минуте на поле вышел Александр Головин и довольно быстро имел супермомент - после выхода один на один с голкипером россиянин покатил мяч в пустые ворота, но защитник выбил его с ленточки. Головин явно добавил креатива в игру своей команды, которая в итоге победила со счетом 3:2 и находится всего в четырех очках от лидера.
Протокол игры
|24' Фолланд Кевин (0:1)
|35' Бен-Йеддер Виссам (0:2)
|61' Бен-Йеддер Виссам (0:3)
|(1:3) Вахи Элю 64'
|(2:3) Делор Анди 69'
Омлин Йонас • Мендеш Педру II • Конгре Даниэль • Коцца Николя • Самбья Саломон • Ле Таллек Дамьен 54' ( Саванье Тежи ( 54' ) • 90'Молле Флоран • Ферри Жордан 83' ( Шотар Жорис ( 83' ) • 84'Ристич Михайло 54' ( Вахи Элю ( 54') • Делор Анди • Лаборд Гаэтан 82' ( Мавидиди Стефи ( 82')
Запасные: Юн Ил-Лок • Суке Арно • Илтон Виторино • Ойонго Амбруаз • Берто Димитри
Лекомт Бенжамен • Кайо Энрике 90' ( Матсима Крислен ( 90') • Марипан Гильермо • 88'Бадьяшиль Бенуа • Сидибе Джибриль • Агилар Рубен 59' 80' ( Йоветич Стеван ( 80') • Фофана Юссуф • 17'Чуамени Орельен • Диоп Софьян 70' ( Головин Александр ( 70') • Фолланд Кевин 90' ( Дисаси Аксель ( 90') • Бен-Йеддер Виссам 80' ( Балло-Туре Фоде ( 80')
Запасные: Пеллегри Пьетро • Маецки Радослав • Геббельс Виллем • Матазо Элио
15 января. Стадион "Стад де ля Моссон".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Александр Головин, Монпелье
А не надо "чудом" забивать... для этого ноги есть)))
"Весёлая" команда у Ковача - сама играет и соперникам даёт это делать! А потому всегда много голов в играх с участием этой команды, что так любят зрители и игроки букмекерских контор, которые "пробивают" зачастую верхний тотал)) У "Монако" всё отлично, когда мяч у неё и она его контролирует. Но - как только мяч под контроль забирает соперник, у монегасков сразу возникают проблемы в обороне. Такое ощущение, что у "Монако" все 10 полевых игроков это нападающие без навыков игры в обороне. По Головину - мог забить, пару хороших передач сделал партнёрам. Но - в борьбу совсем не идёт, играет на чистых мячах. То ли боится после травмы, то ли выполняет указание тренера.