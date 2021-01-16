Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Монако» был сильнее «Монпелье», Головин чудом не забил

16 Января 2021, 00:54,

Global Look Press

В стартовом матче второго круга чемпионата Франции «Монако» гостил у «Монпелье», которые недавно претендовал на зону Лиги чемпионов, но попал в чёрную полосу. Монегаски в первом тайме дважды огорчили соперника, а после перерыва Виссам Бен-Йедер сделал результат разгромным, плотно пробив с 11 метров. «Монпелье» быстро вернул интригу, отыграв два гола. А на 71-й минуте на поле вышел Александр Головин и довольно быстро имел супермомент - после выхода один на один с голкипером россиянин покатил мяч в пустые ворота, но защитник выбил его с ленточки. Головин явно добавил креатива в игру своей команды, которая в итоге победила со счетом 3:2 и находится всего в четырех очках от лидера.

Протокол игры  
Монпелье 2:3 Монако
    24' Фолланд Кевин (0:1)
    35' Бен-Йеддер Виссам (0:2)
    61' Бен-Йеддер Виссам (0:3)
(1:3) Вахи Элю 64'    
(2:3) Делор Анди 69'    
Омлин Йонас Мендеш Педру II Конгре Даниэль Коцца Николя Самбья Саломон Ле Таллек Дамьен   54' (Саванье Тежи (   54'   90') Молле Флоран Ферри Жордан   83' (Шотар Жорис (   83'   84') Ристич Михайло   54' (Вахи Элю (   54') Делор Анди Лаборд Гаэтан   82' (Мавидиди Стефи (   82')
Запасные: Юн Ил-Лок Суке Арно Илтон Виторино Ойонго Амбруаз Берто Димитри
Лекомт Бенжамен Кайо Энрике   90' (Матсима Крислен (   90') Марипан Гильермо   88' Бадьяшиль Бенуа Сидибе Джибриль Агилар Рубен   59'   80' (Йоветич Стеван (   80') Фофана Юссуф   17' Чуамени Орельен Диоп Софьян   70' (Головин Александр (   70') Фолланд Кевин   90' (Дисаси Аксель (   90') Бен-Йеддер Виссам   80' (Балло-Туре Фоде (   80')
Запасные: Пеллегри Пьетро Маецки Радослав Геббельс Виллем Матазо Элио
15 января. Стадион "Стад де ля Моссон".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Александр Головин, Монпелье
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Комментарии (2)
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0
Oleg-Chelsea
16 Января 2021, 01:12

А не надо "чудом" забивать... для этого ноги есть)))

1
redwhite1959
16 Января 2021, 01:06

"Весёлая" команда у Ковача - сама играет и соперникам даёт это делать! А потому всегда много голов в играх с участием этой команды, что так любят зрители и игроки букмекерских контор, которые "пробивают" зачастую верхний тотал)) У "Монако" всё отлично, когда мяч у неё и она его контролирует. Но - как только мяч под контроль забирает соперник, у монегасков сразу возникают проблемы в обороне. Такое ощущение, что у "Монако" все 10 полевых игроков это нападающие без навыков игры в обороне. По Головину - мог забить, пару хороших передач сделал партнёрам. Но - в борьбу совсем не идёт, играет на чистых мячах. То ли боится после травмы, то ли выполняет указание тренера.

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