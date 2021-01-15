Неймар: «Я стал иконой футбола»

Нападающий «ПСЖ» Неймар рассказал о своих достоинствах.

«Я очень храбрый человек. Мое самое большое достоинство – это мужество. Трудно сказать, что люди видят во мне сейчас. В детстве всё было проще, я бы мог ответить на этот вопрос в то время.

Я стал кумиром многих детей и иконой футбола. Я стою в одном ряду с лучшими игроками в мире, очень горжусь тем, что меня считают кумиром. Меня почитают за всё то, что я сделал на поле. Я просто и дальше хочу приносить радость футболу.

Вы должны быть хорошим человеком как на поле, так и за его пределами. Благодарю бога за то, что наделил меня харизмой», - цитирует Неймара Gaffer.