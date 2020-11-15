​Тухель не разговаривает со спортивным директором «ПСЖ»

Между главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем и спортивным директором клуба Леонардо установились натянутые отношения. Как сообщает Goal.com, ссылаясь на ESPN, Тухель и Леонардо не разговаривают. При этом отмечается, что угрозы увольнения немецкого специалиста в настоящий момент нет.

Несколько дней назад Леонардо давал интервью, в котором отметил, что клуб никогда не думал об увольнении Тухеля с должности главного тренера.

После десяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции. Команда Томаса Тухеля набрала двадцать четыре очка.

В прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов.