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​Тухель не разговаривает со спортивным директором «ПСЖ»

15 Ноября 2020, 11:31,

twitter.com

Между главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем и спортивным директором клуба Леонардо установились натянутые отношения. Как сообщает Goal.com, ссылаясь на ESPN, Тухель и Леонардо не разговаривают. При этом отмечается, что угрозы увольнения немецкого специалиста в настоящий момент нет.

Несколько дней назад Леонардо давал интервью, в котором отметил, что клуб никогда не думал об увольнении Тухеля с должности главного тренера.

После десяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции. Команда Томаса Тухеля набрала двадцать четыре очка.

В прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель, Леонардо
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