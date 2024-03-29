У Левандовски есть два новых пути продолжения карьеры

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Согласно сообщениям журналиста Флориана Плеттенберга, в список потенциальных покупателей поляка входят мадридский «Атлетико» и саудовские клубы.

Левандовски выступает за «сине-гранатовых» с 2022 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро, а его контракт рассчитан до лета 2026-го.

В текущем сезоне Роберт принял участие в 39 поединках «Барселоны», в которых записал на свой счет 20 забитых мячей и девять результативных передач.