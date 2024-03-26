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У экс-игрока «Зенита» Витселя есть три варианта, один из них – уехать к Месси слухи

26 Марта 2024 • 18:29 Комментировать

Будущее Акселя Витселя остаётся неопределённым, ведь его действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщает TodoFichajes, у 35-летнего бельгийца есть три варианта: продлить контракт с «матрасниками» ещё на год, перейти в «Интер Майами» или стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Решение – за самим Витселем, способным играть как в центре обороны, так и в центральной части поля.

Как видим, Витсель ближайшим летом может стать одноклубником Лео Месси в «Интер Майами». При этом сейчас бельгиец является одним из ключевых игроков «Атлетико».

В России Акселя Витселя знают главным образом по выступлениям за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
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