Будущее Акселя Витселя остаётся неопределённым, ведь его действующий контракт с «Атлетико» рассчитан до конца текущего сезона. Как сообщает TodoFichajes, у 35-летнего бельгийца есть три варианта: продлить контракт с «матрасниками» ещё на год, перейти в «Интер Майами» или стать игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Решение – за самим Витселем, способным играть как в центре обороны, так и в центральной части поля.

Как видим, Витсель ближайшим летом может стать одноклубником Лео Месси в «Интер Майами». При этом сейчас бельгиец является одним из ключевых игроков «Атлетико».

В России Акселя Витселя знают главным образом по выступлениям за «Зенит».