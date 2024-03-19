Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, какие цели ставит перед собой на ближайший год.

Игрок сборной России отметил, что хотел бы закрепиться в основном составе испанской команды и играть на постоянной основе, а также как можно больше забивать и отдавать результативные передачи.

«Следующий шаг — перейти в команду-гранд. Но пока я об этом не думаю. Нужно здесь себя проявлять и делать результат», - приводит слова Захаряна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 31 игре во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.