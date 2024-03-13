Гризманн забил первый гол за почти два месяца

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Интером» хозяева оперативно сравняли счёт. После пропущенного гола на 33-й минуте от Федерико Димарко в составе «матрасников» через пару минут отличился Антуан Гризманн – 1:1.

Любопытно, что этот гол стал для знаменитого француза первым после длительной голевой засухи. Длилась она почти два месяца – последний гол Антуана до 13 марта датируется 18 января – тогда «Атлетико» уверенно обыграл «Реал» в рамках Кубка Испании.

Следить за текстовой трансляцией матча «Атлетико» и «Интера» можно на нашем сайте. К концу подходит первый тайм.